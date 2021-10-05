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Канчельскис - о назначении Лоськова: думаю, руководство "Локомотива" уже ищет какую-то другую кандидатуру

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Дмитрия Лоськова на пост исполняющего обязанности главного тренера "Локомотива".
Фото: "Локомотив"
Канчельскис отметил, что Лоськов вряд ли станет полноценным главным тренером "Локомотива". По его словам, вероятно, руководство клуба уже подбирает другую кандидатуру на эту должность.

"Я думаю, что ищут уже какую-то другую кандидатуру. Лоськову, наверное, не дадут это место. Хотя он всю жизнь провел в "Локомотиве", почему бы и не дать попробовать. Я уже не удивляюсь всему, что творится в футболе нашем. То они кричат, что все хорошо, а сейчас уже увольняют", - заявил Канчельскис.

Напомним, что сегодня, 5 октября, "Локомотив" объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера команды.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Локомотив Канчельскис Лоськов
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