Канчельскис отметил, что Лоськов вряд ли станет полноценным главным тренером "Локомотива". По его словам, вероятно, руководство клуба уже подбирает другую кандидатуру на эту должность.
"Я думаю, что ищут уже какую-то другую кандидатуру. Лоськову, наверное, не дадут это место. Хотя он всю жизнь провел в "Локомотиве", почему бы и не дать попробовать. Я уже не удивляюсь всему, что творится в футболе нашем. То они кричат, что все хорошо, а сейчас уже увольняют", - заявил Канчельскис.
Напомним, что сегодня, 5 октября, "Локомотив" объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера команды.
Источник: Спорт-Экспресс
Член совета директоров "Локомотива" Филатов: хотелось бы, чтобы Лоськов справился. Это свой человек, заслуженный
Канчельскис - о назначении Лоськова: думаю, руководство "Локомотива" уже ищет какую-то другую кандидатуру
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Дмитрия Лоськова на пост исполняющего обязанности главного тренера "Локомотива".
Фото: "Локомотив"