Напомним, что ранее "Локомотив" объявил об уходе Марко Николича с поста наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера "Локо" был назначен Лоськов, в течение игровой карьеры выступавший за "железнодорожников".
Филатов отметил, что ему хотелось бы, чтобы Лоськов справился с задачами и стал главным тренером "Локомотива" на постоянной основе.
"Хочу поддержать Лоськова, для него это важный момент в тренерской карьере. Жизнь покажет, есть ли у него задатки главного тренера.
Кого жду в качестве нового главного тренера? Конечно, хотелось бы, чтобы Лоськов справился - все-таки это свой человек, заслуженный", - заявил Филатов.
Источник: Sport24
Член совета директоров "Локомотива" Филатов: хотелось бы, чтобы Лоськов справился. Это свой человек, заслуженный
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов высказался о назначении Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера команды.
Фото: Sport24