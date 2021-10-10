Яковлев отметил, что расстроился, узнав об уходе Гончаренко, поскольку именно этот тренер стал привлекать его к работе с первой командой ЦСКА.
"Об уходе Виктора Михайловича узнал из интернета. По-моему, тогда был перерыв на сборные и у нас была трехдневная пауза. Конечно, расстроился - ведь именно он подтянул меня к первой команде, дал возможность проявить себя на сборах в Испании", - сказал Яковлев.
Напомним, что Гончаренко оставил должность главного тренера ЦСКА по ходу минувшего сезона. Впоследствии он занял пост наставника "Краснодара".
Источник: Sport24
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Яковлев рассказал, как отреагировал на уход Гончаренко из ЦСКА
Форвард ЦСКА Владислав Яковлев, дебютировавший в основной команде клуба в текущем году, рассказал, как воспринял уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера "армейцев".
Фото: Sport24