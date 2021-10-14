- Это все полный бред, чушь собачья, - передает слова ван Куперена Sport24.
Ранее появилась информация, что руководство "Спартака" намерено в ходе зимнего трансферного окна укрепить линию полузащиты, расставшись с голландским опорным хавбеком Йорритом Хендриксом и приобретя на его позицию более сильного игрока.
Источник: "Спартак" зимой намерен продать Хендрикса
Агент Хендрикса опроверг информацию о желании "Спартака" продать зимой голландского полузащитника
Агент голландского хавбека Йоррита Хендрикса Фулько ван Куперен прокомментировал информацию о возможной продаже "Спартаком" своего клиента в зимнее трансферное окно.
Фото: РПЛ