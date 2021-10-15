Витория сообщил, что не является сторонником лимита на легионеров. По его словам, проблема заключается не в том, какое количество иностранцев находится в заявке.
"Я не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно, потому что проблема не в количестве иностранцев. Мы все должны беспокоиться о качестве работы и тренировочного процесса игрока. Победа, безусловно, важна, но самое главное - вырастить хороших игроков в первую команду.
Лимит не решает проблему, потому что здесь, в России, складывается типичная ситуация. Даже не обладая высоким качеством, игрок всегда может найти себе новую команду, а клубы при этом вынуждены платить за этого игрока большие деньги", - заявил Витория.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Спартак" набрал 16 очков под руководством Витории. "Красно-белые" пребывают на седьмом месте в турнирной таблице по итогам 10 туров чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
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Витория: не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно. Проблема не в количестве иностранцев
Главный тренер "Спартака" Руй Витория выразил свое отношение к лимиту на легионеров в РПЛ.
Фото: "Российская газета"