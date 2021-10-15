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Витория: в том, что Ларссон пока не забивает голы, нет никакой драмы

Наставник "Спартака" Руй Витория прокомментировал проблемы с результативностью, возникшие в нынешнем сезоне у форварда "красно-белых" Джордана Ларссона.
Фото: "Спартак"
Витория назвал причины, по которым у Ларссона произошел спад в игре. Также он призвал не драматизировать ситуацию вокруг Джордана.

"Что произошло с Ларссоном? Тут целый комплекс разнообразных причин. Он был в составе сборной на Евро, поэтому позже начал сезон. И не забывайте, что он стал отцом, эти перемены в жизни также не могли не сказаться. В том, что Джордан пока не забивает, нет никакой драмы. Он хороший игрок, и он будет забивать голы", - заявил Витория.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Ларссон провел восемь матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Витория Ларссон Спартак
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