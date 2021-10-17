"Беспредел. Будем писать, пусть разбираются с этими судьями. Вы, ЦСКА, считаете, что вы такая серьезная команда. Ну, тогда обыграйте нас так. Забейте нам пять голов. А то вы мало того, что еле-еле играете, так еще и пенальти в ваши ворота не ставят. Все свистки в одну сторону. Так нельзя", - приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, на 20-й минуте игры мяч в штрафной площади "армейцев" попал в руку Бахтиера Зайнутдинова, однако главный арбитр матча Артем Любимов даже после просмотра видеоповтора не назначил 11-метровый удар.
Автором единственного забитого мяча в матче "Урал" - ЦСКА стал нападающий красно-синих Чидера Эджуке.
"Беспредел, все свистки в одну сторону". Президент "Урала" жестко раскритиковал судейство в матче с ЦСКА
Президент "Урала" Григорий Иванов дал оценку работе арбитров на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).
Фото: "СЭ"