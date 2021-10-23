Кофрие назвал цели "Спартака" на сезон

"На что способен "Спартак"? Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные. В Лиге Европы нам надо, в первую очередь, выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу", - цитирует Кофрие "СЭ".
Максимилиано Кофрие перешел в "Спартак" в августе 2021 года, подписав с московским клубом контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне 24-летний бельгиец провел 5 матчей в РПЛ и 1 игру в Лиге Европы.
"Спартак" занимает 7-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Витории в 11 матчах набрали 17 очков. В Лиге Европы "Спартак" после трех матчей замыкает группу C, имея в активе 3 очка.
В воскресенье, 24 октября "красно-белые" в гостях сыграют с "Зенитом". Встреча начнется в 19:00 мск.
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Фото: ФК "Спартак"