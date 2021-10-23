Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
1 - 4
КраснодарЗавершен
Ростов
4 - 0
Арсенал ТулаЗавершен
ЦСКА
3 - 1
Крылья СоветовЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
2 - 1
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
3 - 1
ТекстильщикЗавершен
Оренбург
2 - 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
2 - 1
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Ротор
0 - 0
АланияЗавершен
Краснодар-2
1 - 2
КубаньЗавершен
Факел
3 - 2
Металлург ЛпЗавершен
Торпедо
2 - 1
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
4 - 1
Спартак-2Завершен
Балтика
1 - 0
ВелесЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Челси
7 - 0
Норвич СитиЗавершен
Лидс
1 - 1
ВулверхэмптонЗавершен
Эвертон
2 - 5
УотфордЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Саутгемптон
2 - 2
БернлиЗавершен
Брайтон
1 - 4
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Валенсия
1 - 2
МальоркаЗавершен
П1 100X 11П2 1.04
Кадис
0 - 2
АлавесЗавершен
Эльче
2 - 2
ЭспаньолЗавершен
Атлетик
1 - 1
ВильярреалПерерыв
П1 2.5X 2.35П2 4.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
2 - 4
ЭмполиЗавершен
Сассуоло
3 - 1
ВенецияЗавершен
Болонья
0 - 2
Милан2 тайм
П1 28X 6.75П2 1.14

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бавария
4 - 0
ХоффенхаймЗавершен
Арминия
1 - 3
Боруссия ДЗавершен
Вольфсбург
0 - 2
ФрайбургЗавершен
РБ Лейпциг
4 - 1
Гройтер ФюртЗавершен
Герта
1 - 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нант
2 - 1
КлермонЗавершен
Лилль
1 - 1
БрестПерерыв
П1 1.8X 2.9П2 6.5

Семин - о разгроме "Арсенала": болельщики "Ростова" заждались таких побед, они хорошие

Бывший главный тренер "Ростова" Юрий Семин отреагировал на победу клуба в матче с "Арсеналом" (4:0).
Фото: РИА Новости
"Ростов" провел очень хороший матч. Молодцы. Хорошо работает Заур Тедеев, поправились ребята. Они обыграли прямого конкурента, это был важный матч. Теперь нужно также продолжать Местные болельщики заждались таких побед, они хорошие. Заслужили", - сказал Семин.

"Ростов" разгромил "Арсенал" со счетом 4:0. Голами в этой встрече отметились Кенто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз и Денис Терентьев. После этой победы ростовчане набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Тедеева в гостях сыграют против "Спартака". Игра на "Открытие Банк Арене" состоится в следующую субботу, 30 октября, начало - в 16:30 мск.

Источник: Матч ТВ


Теги: Семин Ростов Арсенал Тула
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Чернов: второй тайм с ЦСКА - худший для "Крыльев" за весь сезон
"Динамо" вышло на первое место в таблице РПЛ благодаря победе ЦСКА над "Крыльями Советов"
Березуцкий - о матче с "Крыльями": в первом тайме игра не получалась. Хорошо, что ребята проявили характер
Пономарев: Дзагоев очень важен для сегодняшнего ЦСКА, в какой-то степени он является примером для молодых армейцев 1 эксклюзив
Пономарев: ЦСКА провел великолепный второй тайм, Березуцкий хорошо чувствует моменты для замен эксклюзив
Образцовый матч-менеджмент Алексея Березуцкого - замены и новая схема сделали волевую победу над "Крыльями"
Аршавин: разве Семак проигрывал "Спартаку"? Ожидаю, что и сейчас "Зенит" победит 1
Осинькин - о поражении от ЦСКА: допустили ошибки, сами раскрылись для соперника
Гамула считает, что "Ростов" может победить "Спартак" после разгрома "Арсенала" 1
Дуглас Сантос: мне хорошо в "Зените". Легко представляю, что буду играть здесь до конца карьеры
ЦСКА одержал волевую победу над "Крыльями Советов" 50
Источник: "Аталанта" может продать Миранчука за 15 млн евро, чтобы купить Бога 13
Семин - о разгроме "Арсенала": болельщики "Ростова" заждались таких побед, они хорошие
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Кальяри" 12
Это'О: мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина в "Анжи" 1
Тедеев - о победе над "Арсеналом": сегодня у нас получалось все 1
Червиченко: даже без бразильцев нападение "Зенита" выглядит интереснее, чем у "Спартака" 3 эксклюзив
Червиченко: большая случайность, что Кордоба не забил "Нижнему Новгороду" пять мячей эксклюзив
Божович - о 0:4 от "Ростова": трудно найти слова за такое безволие. Мы хотим извиниться перед болельщиками
"Ростов" впервые в сезоне выиграл домашний матч
"Ростов" разгромил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета 8
Стало известно, где продолжит карьеру Дмитрий Тарасов 7
Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Турции 16
Заболотный и Щенников - в стартовом составе ЦСКА на матч против "Крыльев Советов" 5
Гончаренко - об 1+1 Крыховяка против "Нижнего Новгорода": ждем такой игры в каждом матче
Кержаков - об 1:4 с "Краснодаром": нас поставили на место. Мы увидели свой истинный уровень 2
Кофрие - о прозвище "антифриз": не понял, что это такое 5
Баженов: Витории нужно поговорить с Рассказовым и понять - сможет ли Николай выйти на поле 2
Баженов: Дзюба побьёт рекорд Веретенникова. Но хорошо бы не в матче против "Спартака" 4
Галимов обслужит матч "Металлург" - ЦСКА и другие назначения судей на 3-й тур Кубка России
Все новости
-