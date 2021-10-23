Семин - о разгроме "Арсенала": болельщики "Ростова" заждались таких побед, они хорошие

Бывший главный тренер "Ростова" Юрий Семин отреагировал на победу клуба в матче с "Арсеналом" (4:0).

Фото: РИА Новости





"Ростов" разгромил "



В следующем туре подопечные Тедеева в гостях сыграют против "



Источник: Ростов " провел очень хороший матч. Молодцы. Хорошо работает Заур Тедеев, поправились ребята. Они обыграли прямого конкурента, это был важный матч. Теперь нужно также продолжать Местные болельщики заждались таких побед, они хорошие. Заслужили", - сказал Семин."Ростов" разгромил " Арсенал " со счетом 4:0. Голами в этой встрече отметились Кенто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз и Денис Терентьев. После этой победы ростовчане набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.В следующем туре подопечные Тедеева в гостях сыграют против " Спартака ". Игра на "Открытие Банк Арене" состоится в следующую субботу, 30 октября, начало - в 16:30 мск.Источник: Матч ТВ