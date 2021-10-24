Напомним, ранее стало известно, что Черевченко покинул пост главного тренера "Химок". Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.
Как сообщил Терюшков, руководство "Химок" пока не определилось с тем, кто возглавит команду. Вместе с тем он заявил, что кандидатура наставника "Шинника" Вадима Евсеева не рассматривается.
"Кто рассматривается на пост главного тренера? Сейчас список большой. Ближе к началу ноября будем решать. Сейчас Ющенко будет тренировать. Конкретнее сказать сейчас сложно. Евсеев? Мы не рассматриваем Евсеева на пост главного тренера", - сказал Терюшков.
Отметим, что на данный момент "Химки", набрав 11 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: РБ Спорт
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Химок"
Терюшков: "Химки" не рассматривают кандидатуру Евсеева на пост главного тренера
Депутат Госдумы и куратор "Химок" Роман Терюшков ответил на вопрос о том, кто рассматривается на пост главного тренера подмосковной команды после отставки Игоря Черевченко.
Фото: "Уфа"