Терюшков: "Химки" не рассматривают кандидатуру Евсеева на пост главного тренера

Депутат Госдумы и куратор "Химок" Роман Терюшков ответил на вопрос о том, кто рассматривается на пост главного тренера подмосковной команды после отставки Игоря Черевченко.

Фото: "Уфа"





Как сообщил Терюшков, руководство "Химок" пока не определилось с тем, кто возглавит команду. Вместе с тем он заявил, что кандидатура наставника "Шинника" Вадима Евсеева не рассматривается.



"Кто рассматривается на пост главного тренера? Сейчас список большой. Ближе к началу ноября будем решать. Сейчас Ющенко будет тренировать. Конкретнее сказать сейчас сложно. Евсеев? Мы не рассматриваем Евсеева на пост главного тренера", - сказал Терюшков.



Отметим, что на данный момент "Химки", набрав 11 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.



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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Химок" Напомним, ранее стало известно, что Черевченко покинул пост главного тренера "Химок". Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.Как сообщил Терюшков, руководство "Химок" пока не определилось с тем, кто возглавит команду. Вместе с тем он заявил, что кандидатура наставника "Шинника" Вадима Евсеева не рассматривается."Кто рассматривается на пост главного тренера? Сейчас список большой. Ближе к началу ноября будем решать. Сейчас Ющенко будет тренировать. Конкретнее сказать сейчас сложно. Евсеев? Мы не рассматриваем Евсеева на пост главного тренера", - сказал Терюшков.Отметим, что на данный момент "Химки", набрав 11 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.Источник: РБ Спорт