Ковнеристов отметил, что всегда призывает Максименко играть смелее. Также он ответил на вопрос о том, в чем еще нужно прибавить Александру.
"Углубленно я с ним ничего не разбираю, ведь не вижу процесса подготовки. Но я ему всегда говорил и говорю одно: нужно быть смелее. А чтобы быть смелее на выходах, например, надо жертвовать собой. В чем еще нужно прибавить Максименко? Ему надо бы добавить наглости, не вижу ее у него в глазах", - сказал Ковнеристов.
Напомним, что в минувший уик-энд "Спартак" с Максименко в составе уступил "Зениту" в матче 12-го тура РПЛ (1:7).
По итогам 12 туров текущего розыгрыша РПЛ "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице (17 очков). "Зенит" лидирует в чемпионате с 26 очками в активе.
Источник: Чемпионат
Детский тренер Максименко: переворачивать ситуацию в "Спартаке" нужно не с вратарской позиции
Детский тренер Максименко: я всегда говорю Александру одно - нужно быть смелее
Вячеслав Ковнеристов, детский тренер вратаря "Спартака" Александра Максименко, рассказал, о чем разговаривает с игроком.
Фото: "Спартак"