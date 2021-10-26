Крыховяк: о том, что Николича уберут из "Локомотива", я знал с начала сезона

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк высказался о Марко Николиче, под руководством которого играл в "Локомотиве".

Фото: "Локомотив"





Крыховяк отметил, что предвидел отставку Николича. Кроме того, он сообщил, что Марко также знал о скором расставании с клубом.



"Николич - хороший человек и хороший тренер. О том, что его уберут, я знал с начала сезона. Почему? Потому что это жизнь. Они убрали Крыховяка, убрали тренера. Новое руководство - новый тренер, новые игроки. Это новый этап для "Локомотива". И Марко тоже это знал", - сказал Крыховяк.



Напомним, что Крыховяк перешел из "Локо" в "



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Крыховяк объяснил, почему решил перейти в "Краснодар" Напомним, что ранее Николич покинул пост главного тренера " Локомотива ". Наставником команды был назначен немец Маркус Гисдоль.Крыховяк отметил, что предвидел отставку Николича. Кроме того, он сообщил, что Марко также знал о скором расставании с клубом."Николич - хороший человек и хороший тренер. О том, что его уберут, я знал с начала сезона. Почему? Потому что это жизнь. Они убрали Крыховяка, убрали тренера. Новое руководство - новый тренер, новые игроки. Это новый этап для "Локомотива". И Марко тоже это знал", - сказал Крыховяк.Напомним, что Крыховяк перешел из "Локо" в " Краснодар " в летнее трансферное окно.Источник: Спорт-Экспресс