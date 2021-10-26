Крыховяк рассказал об обмане со стороны руководства "Локомотива"

По словам Крыховяка, он намеревался продлить контракт с "Локомотивом", но затем с ним связался гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг и сообщил, что московский клуб планирует его продать. Крыховяк заявил, что после этой новости встретился с руководством "Локо" и спросил о потенциальном уходе из клуба. Руководство клуба отрицало, что имеет планы насчет трансфера, сообщил Крыховяк.
"Сначала я хотел подписать новый контракт с "Локомотивом". Но перед игрой первого тура с "Арсеналом" мне позвонил Владимир Хашиг и сказал, что "Краснодар" хочет меня купить. И сообщил одну странную вещь: "Локомотив" собирается меня продать. Только в тот момент я понял, что есть проблема и клуб не хочет продлевать со мной контракт.
Спросил тренера, Николича, он тоже ничего не знал. Потом встретился с руководством - поинтересовался, что случилось. Они все отрицали - мол, таких планов нет. Мне это было непонятно, поскольку два дня назад я говорил с "Краснодаром", они говорили обратное. В конце концов, все оказалось правдой. Люди из "Локомотива" связывались с "Краснодаром". Но когда мы встречались, в глаза мне говорили другое", - заявил Крыховяк.
Напомним, что Крыховяк перешел из "Локомотива" в "Краснодар" минувшим летом. В нынешнем розыгрыше РПЛ 31-летний поляк принял участие в девяти матчах, забил три гола и сделал две голевые передачи.
Отметим, что на данный момент "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "быков" 21 очко.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Локомотив"