"Никогда не подам ему руку. Потому что если я ставлю крест на таких людях, то никогда с ними не здороваюсь. Недавно меня приглашали в студию. А я всегда спрашиваю, с кем я ее буду делить. Мне сказали, что там будет Губерниев - и я сразу сказал, что не буду в этом участвовать. Таких людей я сразу вычеркиваю из жизни", - сказал Павлюченко в в интервью YouTube-каналу "Ответь по-братски".
Напомним, ранее Губерниев раскритиковал сборную России за игру на Евро-2020 и сказал, что российскому футболу нужны перемены и новый главный тренер. Павлюченко ответил ведущему и попросил у комментатора Дмитрия Губерниева не лезть в футбол, а комментировать лыжные гонки. Губерниев ответил, что ему жаль парня, о котором все забыли.
Губерниев — Павлюченко: жаль парня, все про него забыли. Символ тупизны, хамства и бескультурья
Губерниев: нашему футболу нужны реформы и новый тренер
Павлюченко - о Губерниеве: никогда не подам ему руку
Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал об отношениях с комментатором и ведущим "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым.
Фото: Global Look Press