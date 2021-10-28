Павлюченко - о Губерниеве: никогда не подам ему руку

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"Никогда не подам ему руку. Потому что если я ставлю крест на таких людях, то никогда с ними не здороваюсь. Недавно меня приглашали в студию. А я всегда спрашиваю, с кем я ее буду делить. Мне сказали, что там будет Губерниев - и я сразу сказал, что не буду в этом участвовать. Таких людей я сразу вычеркиваю из жизни", - сказал Павлюченко в в интервью YouTube-каналу "Ответь по-братски".Напомним, ранее Губерниев раскритиковал сборную России за игру на Евро-2020 и сказал, что российскому футболу нужны перемены и новый главный тренер. Павлюченко ответил ведущему и попросил у комментатора Дмитрия Губерниева не лезть в футбол, а комментировать лыжные гонки. Губерниев ответил, что ему жаль парня, о котором все забыли.