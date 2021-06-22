— В футбол мы играем плохо. И на уровне клубов играем плохо, и на уровне сборной играем плохо. Мы шевелимся более-менее, пока еще не пропустили. А когда мы пропускаем, то всё вообще валится из рук. Ни мысли, ни варианта Б, ни варианта Ц, вообще никакого варианта. Мы играем в антифутбол. Всё как всегда, без шансов. Едем домой. Футболистам сборной Дании мое восхищение. Нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу еще и еще. Мы проиграли вдрызг. Еще нам нужен новый тренер, — цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Напомним, во вчерашнем матче третьего тура чемпионата Европы, сборная России проиграла сборной Дании (1:4) в гостях и вылетела из турнира. Команда Станислава Черчесова заняла в группе "В" последнее место, пропустив вперед себя Финляндию, Данию и Бельгию.
Сборная России не может выйти в плей-офф Евро третий турнир подряд. Ранее россиянам это не удавалось в 2012 и 2016 годах.
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Губерниев: нашему футболу нужны реформы и новый тренер
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной России в матче с Данией (1:4).
Фото: Getty Images
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