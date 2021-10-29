- Насколько серьезно с деньгами у "Уфы"? Мы работаем. Задолженностей по зарплате в "Уфе" нет. Ждем, что история со спонсором, о котором мы говорили летом, приобретет завершенный вид. Пока мы не можем себе позволить какие-то вещи, но, надеюсь, это временный фактор, - цитирует Газизова matchtv.ru.
По итогам 12 туров Российской премьер-лиги "Уфа" набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета. Отставание от "Химок", занимающий позицию в зоне стыковых матчей, составляет 1 очко. В матче 13 тура чемпионата России "Уфа" 31 октября встретится на своем поле с "Ахматом". Нападающий башкирского клуба Гамид Агаларов возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 10 забитыми мячами в 12 матчах.
Газизов: мы не сможем дать Агаларову 10-кратную зарплату, чтобы удержать его в "Уфе"
Газизов ответил на вопрос о задолженностях по зарплате в "Уфе"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с выплатами зарплат в клубе.
Фото: ФК "Уфа"