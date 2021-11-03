— Надо подумать головой немного и станет понятно, что это все вброс. Руководство "Спартака" делает вброс, чтобы утихомирить толпу фанатов, мол: "видите, у нас тут переговоры, помолчите немного, не срывайте их", — рассказал Червиченко в интервью "РБ Спорту".
Вчера в СМИ появилась информация, что арабская компания City Football Group планирует приобрести 20% акций московского "Спартака", а
их представители уже ведут переговоры в Москве.
City Football Group владеет английским "Манчестер Сити" и ещё девятью командами по всему миру.
В City Football Group назвали слухами новости о покупке акций "Спартака"
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Червиченко — о покупке владельцами "Сити" акций "Спартака": это вброс, чтобы утихомирить толпу фанатов
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможной покупке арабской компанией 20% акций красно-белых.
Фото: Sportbox