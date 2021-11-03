— Мне жалко Федуна. Он вкладывает столько сил, здоровья и денег в "Спартак". А некоторые болельщики позволяют себе отзываться о нем плохо, — передает слова Лещенко "СЭ".
В СМИ появилась информация, что компания City Football Group, владеющая английским "Манчестер Сити", рассматривает возможность покупки 20% акций московского клуба. Однако представители организации опровергли подобную информацию.
"Спартак" после 13-ти туров чемпионата России занимает девятую строчку турнирной таблицы с 18 очками. В Лиге Европы подопечные Руя Витории завтра, 4 ноября, сыграют против английского "Лестера". Пока красно-белые последние в квартете с "Наполи", "Легией" и "Лестером" с тремя очками в трех турах.
Лещенко: Заболотного я не очень котирую, предпочел бы увидеть в сборной России Дзюбу
Червиченко — о покупке владельцами "Сити" акций "Спартака": это вброс, чтобы утихомирить толпу фанатов
Лещенко: Федун вкладывает столько сил, здоровья и денег в "Спартак", а некоторые фанаты плохо о нем отзываются
Народный артист РСФСР и болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался о ситуации вокруг владельца московского "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ТАСС