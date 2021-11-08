Согласно данным источника, "Спартак" предложил Каттани должность спортивного директора еще в августе. Отмечается, что новых контактов между сторонами с тех пор не было. К поискам потенциального сменщика для главного тренера "Спартака" Руя Витории Каттани отношения не имеет.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Виторию в должности наставника "Спартака" может сменить итальянский специалист Паоло Ваноли.
Отметим, что на данный момент "красно-белые" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Ваноли зимой может сменить Виторию на посту наставника "Спартака". Идут переговоры о подписании контракта
СМИ: скаут "ПСЖ" Каттани отказался от работы в "Спартаке"
Скаут "Пари Сен-Жермен" Лука Каттани отклонил предложение занять пост спортивного директора "Спартака".
Фото: Getty Images