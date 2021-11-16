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Стало известно, когда "Химки" объявят имя нового главного тренера

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что вскоре клуб объявит имя нового главного тренера.
Фото: РПЛ
По словам Терюшкова, имя нового наставника "Химок" станет известно уже в пятницу. Подмосковный клуб планирует назначать российского специалиста. При этом все, кто сейчас находится в тренерском штабе, вероятно, останутся в команде, сообщил Терюшков.

"Объявим главного тренера в пятницу, поставим точку в этом вопросе. Это будет отечественный специалист. Галактионов? Не хотел бы говорить фамилии, мы много кого рассматриваем. Думаю, все, кто сейчас есть в тренерском штабе, останутся в команде. Ни с кем не планируем расставаться", - сказал Терюшков.

Напомним, что в октябре пост наставника "Химок" покинул Игорь Черевченко. На данный момент команда находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "Химок" 12 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Терюшков Химки
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