Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Зенит" во время поездки в Турин на игру Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:4) обсудил с "Аталантой" будущее указанных футболистов. Отмечалось, что петербургский клуб интересуется Миранчуком, а представители Бергамо изучают вариант с подписанием Азмуна.
По данным источника, эта информация не соответствует действительности. "Зенит" не вел переговоров с "Аталантой" по Миранчуку и Азмуну.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Зенит" общался с "Аталантой" по Миранчуку и Азмуну
"Зенит" не вел переговоров с "Аталантой" по Миранчуку и Азмуну
"Зенит" не вел переговоров с "Аталантой" по приобретению полузащитника Алексея Миранчука и продаже форварда Сердара Азмуна.
Фото: "Зенит"