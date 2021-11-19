— "Урал" готов взять Дзюбу в аренду зимой. Артем — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на ЧМ в Катаре, — рассказал Иванов в интервью "РБ Спорт".
33-летний Дзюба в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 19 матчах во всех турнирах. Контракт форварда с действующим чемпионом России истекает в следующем году.
"Зенит" после 14 туров РПЛ идет на первой строчке турнирной таблицы с 30 очками.
"Урал" замыкает таблицу с 11 очками.
Ракицкий предположил, почему фанаты "Зенита" освистывают Дзюбу
"Урал" готов арендовать Дзюбу в ближайшее трансферное окно
Президента "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что клуб готов арендовать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Зенит"