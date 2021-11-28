Напомним, под конец этой игры фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.
"Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции", - цитирует Уланова "Матч ТВ".
ЦСКА уступил "Зениту" со счетом 0:2. Армейский клуб в 16-ти матчах набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице чемпионата России. В следующем туре "армейцы" в гостях сыграют против "Крыльев Советов". Игра в Самаре пройдет 4 декабря, начало - в 14:00 мск.
Фанатов ЦСКА массово задерживают после файер-шоу в матче с "Зенитом"
В ЦСКА отреагировали на задержания фанатов после матча с "Зенитом"
Заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов прокомментировал задержание фанатов клуба после домашнего матча с "Зенитом" (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА