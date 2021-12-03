Жена Глушакова: мне правда кажется, что Денис сейчас усилил бы "Спартак"

Коваленко допустила, что Глушаков может вернуться в "Спартак". По ее словам, Денис - один из лучших игроков РПЛ на своей позиции по ряду показателей. Кроме того, он отличается высокой результативностью, отметила Коваленко.
"Верю ли я, что Глушаков вернется в "Спартак"? Почему бы и нет? У нас сейчас модно говорить про спринты, ускорения, высокую интенсивность - по этим показателям он один из лучших опорных полузащитников лиги. К тому же за достаточно короткий промежуток сезона Денис уже забил семь мячей. Хотя он играет на позиции, где многие наши опорники не забивают столько за всю карьеру. Я утрирую, конечно... Но мне правда кажется, что он бы сейчас усилил "Спартак", - заявила Коваленко.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Глушаков провел 13 матчей и забил семь голов.
"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и супруга хавбека "Химок" Дениса Глушакова, заявила, что ее муж способен усилить "Спартак".
Фото: РПЛ