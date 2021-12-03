Коваленко отметила, что не считает деятельность Заремы вредной для "Спартака". По ее мнению, на восприятии деятельности Салиховой в московском клубе сказывается предвзятое отношение к женщинам в футболе.
"Во-первых, если ты профессионал своего дела, пол не важен. Во-вторых, я не считаю, что Зарема делает что-то плохое для "Спартака". Мне кажется, она очень прямолинейная. Просто мужчины не могут воспринимать, что женщина способна разбираться в футболе. Ищут какой-то подвох. Отсюда предвзятое отношение", - сказала Коваленко.
Напомним, что ранее Зарема входила в совет директоров "Спартака". При этом вскоре после включения в совет она вышла из него из-за несогласия с мнением других руководителей клуба.
Отметим, что на данный момент "Спартак" находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Жена Глушакова: не считаю, что деятельность Заремы - это что-то плохое для "Спартака"
Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и супруга полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, высказалась о спутнице владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой.
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