Цорн сообщил, что руководство клуба продолжает доверять ему и его коллегам. "Локомотив" придерживается новой стратегии развития, заявил спортивный директор "железнодорожников".
"Ситуация такая, что у нас сейчас есть поддержка руководства, они придерживаются той стратегии, которая была принята. Мы делаем все, чтобы плотно придерживаться стратегии и не терять результата", - сказал Цорн.
"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи набрали 28 очков в 18 турах.
Источник: Спорт-Экспресс
Руководитель по спорту и развитию "Локомотива": мы хотим быть выше и лучше, чем "Зенит"
Цорн: у нас есть поддержка руководства "Локомотива". Они придерживаются принятой стратегии
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн высказался о доверии руководства клуба к новой стратегии развития команды.
Фото: "Спартак"