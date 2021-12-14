Цорн заявил, что взгляды Николича и руководства "Локомотива" на футбол, в который должна играть команда, разошлись. По словам спортивного директора "Локо", для наращивания стоимости футболистов команде нужен был другой стиль игры.
"Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко. Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат. По стратегии, стоимость команды должна быть около 250 миллионов евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол", - сказал Цорн.
Напомним, что Николич покинул "Локомотив" по ходу нынешнего сезона. В должности наставника команды его сменил Маркус Гисдоль.
"Железнодорожники" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Ранее "Локо" вылетел из еврокубков, команда заняла последнее место в группе Лиги Европы.
Источник: Спорт-Экспресс
Цорн: у нас есть поддержка руководства "Локомотива". Они придерживаются принятой стратегии
Цорн объяснил, почему "Локомотив" прекратил сотрудничество с Николичем
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн объяснил, почему клуб расстался с Марко Николичем.
Фото: "Локомотив"