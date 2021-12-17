Иванов отметил, что выступает против введения Fan ID.
"Уже двадцать раз говорил, что я против введения Fan ID. Считаю я так, и всё. Сейчас я своего мнения не поменял!" - сказал Иванов.
Отметим, что сегодня, 17 декабря, Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посетителей массовых спортивных мероприятий в России. Ожидается, что закон начнет действовать 1 июня следующего года.
Источник: Чемпионат
Президент "Урала": я против введения Fan ID, свое мнение не поменял
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал принятие закона о Fan ID.
Фото: РИА Новости