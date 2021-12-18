Ранее сообщалось, что стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам футболист готов к переходу в российский клуб и уже общался с игроками "Зенита" Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом.
"Мы пока не получили ни одного предложения о покупке Юри Альберто", - приводит слова Папалео "СЭ".
Нападающий Юри Альберто выступает за "Интернасьонал" с лета 2020 года. В минувшем сезоне бразильской Серии А Альберто провел 33 матча, в которых забил 12 голов и стал автором 3 результативных передач. Также он сыграл в 7 матчах в Кубке Либертадорес, отметившись 3 забитыми мячами. Контракт 20-летнего форварда рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Альберто в 6 млн евро.
СМИ: форвард бразильского "Интернасьонала" Альберто готов перейти в "Зенит"
В "Интернасьонале" прокомментировали интерес "Зенита" к нападающему Юри Альберто
Вице-президент "Интернасьонала" Эмилио Папалео Зин ответил на вопрос о вероятном трансфере 20-летнего нападающего Юри Альберто в "Зенит".
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