Тренер "Ростова" Осинов прокомментировал информацию о задолженности клуба перед игроками

Тренер "Ростова" Михаил Осинов прокомментировал слухи о том, что донской клуб четыре месяца не платит зарплату игрокам команды.

Фото: ФК "Ростов"





"Звоните президенту или главному тренеру, я не могу ответить. Я впервые слышу об этом. Действительно четыре месяца? Приехал с ребенком в Москву, гуляем по улице, пошли на Красную площадь. Все так замечательно, а вы мне сразу по ушам. Передо мной никаких долгов нет? Все хорошо практически", - приводит слова Осинова



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Первый официальный матч в 2022 году "Ростов" проведет против "Крыльев Советов" в конце февраля.



СМИ: игроки "Ростова" четыре месяца не получают зарплату Ранее в СМИ появилась информация, что задержки по выплате заработной платы могут составлять несколько месяцев, но впоследствии долги закрывают. Отмечается, подобная ситуация наблюдается в клубе с 2019 года."Звоните президенту или главному тренеру, я не могу ответить. Я впервые слышу об этом. Действительно четыре месяца? Приехал с ребенком в Москву, гуляем по улице, пошли на Красную площадь. Все так замечательно, а вы мне сразу по ушам. Передо мной никаких долгов нет? Все хорошо практически", - приводит слова Осинова РБ Спорт Ростов " ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Ростовчане в 18 матчах набрали 18 очков. В последнем туре чемпионата России в 2021 году "Ростов" со счетом 1:4 на своем поле уступил "Уралу". Главным тренером команды на данный момент является Виталий Кафанов.Первый официальный матч в 2022 году "Ростов" проведет против "Крыльев Советов" в конце февраля.