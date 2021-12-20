СМИ: "Химки" вслед за Мамаевым хотят подписать Жиркова и Кокорина

По информации источника, главной проблемой в переговорах является то, что подмосковный клуб может предложить максимальную зарплату в 2 млн рублей в месяц. Если Жиркова может согласиться на такие условия, так как у него нет предложений от клубов из верхней части таблицы РПЛ, и он не хочет уезжать из Москвы, то Кокорин вряд ли согласиться на почти шестикратное понижение зарплаты. В "Фиорентине" Александр получает около 6 млн евро.
Отмечается, что "Химки" не готовы покупать Кокорина, а могут подписать с ним соглашение, лишь как со свободным агентом, в случае если "фиалки" зимой расторгнут с россиянином контракт.
Нападающий Александр Кокорин выступает за "Фиорентину". В итальянский клуб россиянин перешел в январе 2021 года. В общей сложности в составе "фиалок" Кокорин сыграл 9 матчей. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года.
Последним клубом защитника Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. В составе "Зенита" он провел 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач.
Источник: Metaratings
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Фото: РИА Новости