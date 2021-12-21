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В "Химках" подтвердили, что клуб интересуется Кокориным и Жирковым

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал слухи, что подмосковный клуб может подписать нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина и экс-игрока "Зенита" Юрия Жиркова.
Фото: РИА Новости
Накануне появилась информация, что "Химки" заинтересованы в подписании Кокорина и Жиркова.

"У нас есть расширенный список. В нем находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты, либо в перспективе могут сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более, чем пристрелочный список. Сейчас это не более, чем наши размышления. Никакой конкретики", - цитирует Терюшкова Sport24.

Нападающий Александр Кокорин выступает за "Фиорентину". В общей сложности в составе "фиалок" Кокорин сыграл 9 матчей. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года. Последним клубом защитника Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали.

Сегодня "Химки" объявили о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, последним клубом которого был "Ростов".

СМИ: "Химки" вслед за Мамаевым хотят подписать Жиркова и Кокорина


Теги: Химки Терюшков Жирков Кокорин
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