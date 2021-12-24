Ранее Газизов рассказал, что владелец "Спартака" Леонид Федун при найме на работу написал расписку, в которой предложил Шамилю акции "красно-белых".
"Спартак" действительно получил новый иск на 101 миллион рублей с учетом пеней и штрафов. "Спартак" не заключил с господином Газизовым никаких договорных отношений. Основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном. Собственно, Леонид Арнольдович привлечен в качестве ответчика по этому иску", - сказала Завьялова.
Она отметила, что в исковом заявлении присутствуют ошибки - неверно указан сезон, требования сформулированы по сезону-2020/21.
Ранее Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение.
Источник: Матч ТВ
Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака"
"Спартак" получил новый иск от Газизова на 101 миллион рублей
Юрист Татьяна Завьялова, представляющая сторону "Спартака", подтвердила, что московский клуб получил иск на 101 миллион рублей от бывшего гендиректора "красно-белых" Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"