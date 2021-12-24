"Спартак" получил новый иск от Газизова на 101 миллион рублей

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая сторону "Спартака", подтвердила, что московский клуб получил иск на 101 миллион рублей от бывшего гендиректора "красно-белых" Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее Газизов рассказал, что владелец "Спартака" Леонид Федун при найме на работу написал расписку, в которой предложил Шамилю акции "красно-белых".

"Спартак" действительно получил новый иск на 101 миллион рублей с учетом пеней и штрафов. "Спартак" не заключил с господином Газизовым никаких договорных отношений. Основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном. Собственно, Леонид Арнольдович привлечен в качестве ответчика по этому иску", - сказала Завьялова.

Она отметила, что в исковом заявлении присутствуют ошибки - неверно указан сезон, требования сформулированы по сезону-2020/21.

Ранее Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение.

Источник: Матч ТВ

Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака"


Теги: Спартак Газизов
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