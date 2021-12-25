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В "Зените" опровергли информацию о переговорах Дзюбы с "Рубином"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее СМИ сообщили, что клубы уже провели переговоры о трансфере футболиста.

"Это все слухи, никаких переговоров нет", - цитирует Медведева РИА Новости.

Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.

Источник: "Рубин" провёл переговоры о трансфере Дзюбы


Теги: Зенит Дзюба Рубин
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