Ранее СМИ сообщили, что "Рубин" ведет переговоры о трансфере Дзюбы. Заменить 33-летнего форварда в "Зените" может Иван Сергеев из "Крыльев Советов".
"Я не хотел бы пока это комментировать, не видел никакой официальной информации. Вот бы высказался кто-то из них - сами Дзюба или Сергеев, или их клубы. Тогда другое дело. А то вот завтра напишет кто-нибудь, что Радимов и Калиниченко возвращаются в футбол - и это тоже все будут комментировать?" - приводит слова Радимова РБ Спорт.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
В "Зените" опровергли информацию о переговорах Дзюбы с "Рубином"
Радимов: слухи об уходе Дзюбы? А если завтра напишут, что Радимов и Калиниченко в большой футбол возвращаются?
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что нападающий петербуржцев Артем Дзюба может покинуть команду.
Фото: ФК "Зенит"