По информации источника, работу над трансфером Захаряна ведет мадридский "Реал". Сделку со стороны "сливочных" ведут бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич. В ноябре Еремич и Лемич прилетали в Москву и общались со спортивным директором "Динамо" Желько Бувачем.
Отмечается, что "Реал" хочет оформить трансфер Арсена летом будущего года. Самым вероятным вариантом является покупка Захаряна с последующей арендой в "Динамо" еще на один сезон. Сумма трансфера может составить 20 млн евро. С учетом бонусов она может вырасти до 25 млн евро.
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян в текущем сезоне провел за "бело-голубых" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и стал автором 7 результативных передач. Контракт Захаряна с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Реал" приступил к работе над трансфером Захаряна
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может продолжить карьеру в Ла Лиге.
Фото: ФК "Динамо"