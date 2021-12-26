Аршавин заявил, что Дзюба как опытный игрок должен понимать, что ему следует приносить пользу команде в любой роли.
"Существует мнение, что, когда Дзюба на скамейке, он негативно влияет на коллектив? Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться", - сказал Аршавин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба провел за "Зенит" 17 матчей. На счету 33-летнего форварда 10 голов и четыре результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Аршавин высказался о возможном уходе Дзюбы, Азмуна и Ракицкого из "Зенита"
Аршавин: у Дзюбы должно появляться понимание, что ему нужно приносить пользу "Зениту" в любой роли
Бывший форвард "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал информацию, согласно которой нападающий петербургской команды Артем Дзюба негативно влияет на атмосферу в коллективе.
Фото: "Зенит"