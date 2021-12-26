По словам Аршавина, с ним не советовались относительно того, в каком клубе будет заниматься футболом его сын Арсений. При этом главное, что сыну нравится футбол, а в какой команде он играет - второстепенный вопрос, добавил бывший футболист "Зенита".
"Не было ли возможности отдать сына в "Зенит" или хотя бы не в "Спартак"? Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле [Барановской] помог Рохус Шох, и Арсений оказался в "Спартаке". Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол - это сейчас главное. А в какой команде играть - вопрос второй", - сказал Аршавин.
Источник: Спорт-Экспресс
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Аршавин объяснил, почему его сын занимается футболом в академии "Спартака"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин, сейчас работающий в клубе на посту директора департамента по развитию молодежного футбола, рассказал, почему его сын тренируется в академии "Спартака".
Фото: "Зенит"