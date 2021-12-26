Аршавин: я за естественный отбор и отмену лимита

Аршавин заявил, что выступает за отмену лимита. По его мнению, такая мера поспособствует развитию здоровой конкуренции в командах. При этом в сложившейся ситуации правильным решением будет постепенное смягчение лимита, а не его полная отмена, считает Аршавин.
"Несмотря на то, что я возглавляю академию, все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении", - сказал Аршавин.
Источник: Спорт-Экспресс
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Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин, ныне являющийся директором департамента по развитию молодежного футбола клуба, поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Зенит"