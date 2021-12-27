Напомним, что в летнее трансферное окно Заболотный перешел из "Сочи" в ЦСКА.
Федотов сравнил игру Антона с действиями форварда "Сочи" Матео Кассьерры. По его словам, оба нападающих дисциплинированно участвуют в защитных действиях.
"Сравнения Заболотного и Кассьерры? В чем Антон похож на Матео, так это в дисциплинированном участии в оборонительных действиях. А так, у каждого свои сильные качества. Антон хорош в единоборствах, в выходе из-под прессинга. Мы спокойно разбивали прессинг соперника, играя на Заболотного.
Что касается бомбардирского чутья, Заболотному приходится добывать голы потом и кровью, в силовом стиле. При этом они смотрятся очень эффектно", - сказал Федотов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Заболотный провел за ЦСКА 16 матчей. На счету 30-летнего форварда "армейцев" пять забитых мячей.
Источник: Sport24
Федотов ответил на вопрос, способен ли "Сочи" побороться за чемпионство
Федотов сравнил игру Заболотного и Кассьерры за "Сочи"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением об игре форварда Антона Заболотного.
Фото: Sportbox