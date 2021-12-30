Генич заявил, что "Сочи" по силам обойти московские топ-клубы в борьбе за путевку в еврокубки. Команда Владимира Федотова войдет в первую четверку коллективов РПЛ по итогам сезона, считает Генич.
"Не знаю, как сложится ситуация после перерыва, но если сейчас рассматривать "Сочи" как главного оппонента "Локомотива", ЦСКА и "Спартака", то южане выглядят предпочтительнее.
Мой прогноз на первую четверку по итогам сезона - это "Зенит", "Динамо", "Краснодар" и "Сочи", - сказал Генич.
Отметим, что по итогам 18 туров "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 31 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет семь очков.
Источник: Матч ТВ
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Генич: мой прогноз на первую четверку по итогам сезона - это "Зенит", "Динамо", "Краснодар" и "Сочи"
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах "Сочи" в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: РИА Новости