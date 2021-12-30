По мнению Генича, Карпин вряд ли захочет продолжить работу с национальной командой, если не выведет ее на чемпионат мира. Комментатор также заявил, что Карпину было бы комфортнее трудиться тренером в клубе.
"Надо делить всё, что будет, на два отрезка - до мартовского цикла и после. И у меня нет ощущения, что, не выйдя на ЧМ, Карпин захочет продолжать работу со сборной.
Также у меня не сложилось впечатления, что ему эта работа приносит колоссальное удовлетворение. <...> Мне кажется, ему было бы комфортнее работать в клубном футболе", - сказал Генич.
Напомним, что в марте сборная России сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022. 24 марта команда Карпина встретится с Польшей в полуфинале стыковых матчей. 29 марта победитель этой пары сыграет в финале с победителем противостояния Швеция - Чехия.
Источник: Матч ТВ
Генич допустил, что Карпин захочет уйти из сборной России
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС