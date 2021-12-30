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Генич допустил, что Карпин захочет уйти из сборной России

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС
По мнению Генича, Карпин вряд ли захочет продолжить работу с национальной командой, если не выведет ее на чемпионат мира. Комментатор также заявил, что Карпину было бы комфортнее трудиться тренером в клубе.

"Надо делить всё, что будет, на два отрезка - до мартовского цикла и после. И у меня нет ощущения, что, не выйдя на ЧМ, Карпин захочет продолжать работу со сборной.

Также у меня не сложилось впечатления, что ему эта работа приносит колоссальное удовлетворение. <...> Мне кажется, ему было бы комфортнее работать в клубном футболе", - сказал Генич.

Напомним, что в марте сборная России сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022. 24 марта команда Карпина встретится с Польшей в полуфинале стыковых матчей. 29 марта победитель этой пары сыграет в финале с победителем противостояния Швеция - Чехия.

Источник: Матч ТВ


Теги: Карпин Генич Сборная России
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