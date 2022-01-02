Комличенко выделил тренерские и личностные качества Карпина. По словам форварда, Карпин открыт к общению с игроками и скрупулезно работает над тактикой.
"Карпин - это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек. Важно, что он общается с тобой нормально: он всё говорит, как есть. В этом прибавить, в этом убавить. Если говорит: "Ты толстый", значит, надо худеть. Я похудел и стал лучше себя чувствовать. Тактику мы разбирали до мелочей, все ребята знали, кому и куда бежать", - сказал Комличенко.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Комличенко, арендованный "Ростовом" у "Динамо", принял участие в 18 матчах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
"Ростов" с 18 очками в активе занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Матч ТВ
Комличенко: даже не сомневаюсь, что Семин еще найдет новую команду. У него вагон сил, здоровья и идей
Комличенко: Карпин - топ-тренер и топ-человек. Важно, что он всё говорит, как есть
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко поделился мнением о бывшем наставнике команды Валерии Карпине, ныне работающем со сборной России.
Фото: "Ростов"