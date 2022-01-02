По словам Комличенко, 74-летний Семин, возглавивший "Ростов" в течение нынешнего сезона, но вскоре после этого покинувший клуб, намерен продолжить тренерскую карьеру.
"Рассказывал ли что-то Семин о продолжении карьеры? Как я понял, у него есть такое желание. Даже не сомневаюсь, что еще найдет новую команду, у него вагон сил, здоровья и идей. Этот боевой настрой он нам и старался передавать", - заявил Комличенко.
Отметим, что "Ростов" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Комличенко провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Комличенко: даже не сомневаюсь, что Семин еще найдет новую команду. У него вагон сил, здоровья и идей
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о бывшем главном тренере команды Юрии Семине.
Фото: "Ростов"