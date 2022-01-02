Газизов ответил на вопрос о призыве представителя "Спартака" в суде Татьяны Завьяловой к диалогу с клубом.
"К диалогу какому? Вы хотите, чтобы я просто отошел, мол, откажись от всего, что мы тебе ранее пообещали, ведь мы крутые? Ну ладно, хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать", - сказал Газизов.
Напомним, что ранее Газизов подал новый иск к "Спартаку". Он предоставил суду расписку владельца клуба Леонида Федуна. Сообщалось, что в расписке Федун пообещал передать Газизову часть акций "Спартака".
Источник: БИЗНЕС Online
Газизов: как Федун согласился передать мне акции "Спартака"? Я сказал, что хочу работать в клубе как партнер
"Я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать". Газизов - о судебном разбирательстве со "Спартаком"
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал судебное разбирательство с клубом.
Фото: "Уфа"