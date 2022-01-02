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"Я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать". Газизов - о судебном разбирательстве со "Спартаком"

Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал судебное разбирательство с клубом.
Фото: "Уфа"
Газизов ответил на вопрос о призыве представителя "Спартака" в суде Татьяны Завьяловой к диалогу с клубом.

"К диалогу какому? Вы хотите, чтобы я просто отошел, мол, откажись от всего, что мы тебе ранее пообещали, ведь мы крутые? Ну ладно, хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать", - сказал Газизов.

Напомним, что ранее Газизов подал новый иск к "Спартаку". Он предоставил суду расписку владельца клуба Леонида Федуна. Сообщалось, что в расписке Федун пообещал передать Газизову часть акций "Спартака".

Источник: БИЗНЕС Online

Газизов: как Федун согласился передать мне акции "Спартака"? Я сказал, что хочу работать в клубе как партнер


Теги: Газизов Спартак
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