Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении Стукалова главным тренером "Краснодара"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Алексей Стукалов может получить должность наставника "Краснодара".

Фото: "Уфа"