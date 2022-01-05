"Стукалов может стать главным тренером "Краснодара"? Не думаю. Общались ли со мной представители "быков"? Нет", - заявил Газизов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Стукалов входит в число претендентов на пост главного тренера "Краснодара".
Сегодня, 5 января, "Краснодар" объявил об увольнении Виктора Гончаренко, являвшегося наставником команды с апреля прошлого года. Вместе с Гончаренко из клуба ушли Василий Березуцкий и Александр Ермакович, работавшие ассистентами белорусского специалиста.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Стукалов входит в число претендентов на пост главного тренера "Краснодара"
Газизов прокомментировал информацию о возможном назначении Стукалова главным тренером "Краснодара"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Алексей Стукалов может получить должность наставника "Краснодара".
Фото: "Уфа"