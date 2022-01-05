По данным источника, стороны ведут активный диалог. До начала зимних сборов решится вопрос о подписании соглашения. Отмечается, что этого хотят "Химки". Договоренности почти достигнуты.
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. В составе петербургской команды он провел 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси".
Источник: Чемпионат
СМИ: "Химки" хотят подписать контракт с Жирковым до начала зимних сборов
Защитник Юрий Жирков может продолжить карьеру в "Химках".
Фото: ФК "Зенит"