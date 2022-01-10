Марадишвили объяснил, почему перешел из ЦСКА в "Локомотив"

Марадишвили заявил, что переход в "Локо" был продиктован его желанием получить новый вызов в карьере. Важным фактором стало участие "железнодорожников" в Лиге Европы, отметил футболист.
"Когда говорят, что будешь играть, это еще не значит, что ты гарантированно попадешь в состав. По сути, я не знал, на что иду, но четко решил для себя: хочу нового вызова в новой команде. <...> Я выбирал не деньги. Я пришел играть в еврокубках. В которых, кстати, и сыграл", - заявил Марадишвили.
Напомним, что Марадишвили пополнил состав "Локомотива" в сентябре прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России полузащитник провел за новую команду 11 матчей и отличился двумя забитыми голами.
Источник: Sport24
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Фото: "Чемпионат"