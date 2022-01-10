По словам Марадишвили, "Локомотив" будет стремиться выиграть чемпионат и Кубок России.
"Какая цель у "Локо"? Одна: выиграть чемпионат. А дальше уже посмотрим по обстоятельствам. Конечно, отставание серьезное, но впереди достаточно матчей. Плюс, конечно, хотим выиграть Кубок", - сказал Марадишвили.
Отметим, что "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 28 набранных очков по итогам 18 туров чемпионата. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков.
Источник: Sport24
Марадишвили объяснил, почему перешел из ЦСКА в "Локомотив"
Марадишвили: цель "Локомотива"? Выиграть чемпионат
Хавбек "Локомотива" Константин Марадишвили ответил на вопрос о цели московской команды в нынешнем сезоне.
Фото: "Локомотив"