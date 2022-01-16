Зе Луиш: то, что Цорн делает в "Локомотиве", он уже сделал в "Спартаке". Финал будет такой же

Зе Луиш раскритиковал работу Цорна в "Локомотиве" в связи с кадровой политикой клуба. Также он призвал к изменениям в руководстве "железнодорожников".
"Мне кажется, "Локомотив" должен быть реорганизован. Хоть вроде как раз этим они и занимаются, но… Скажу искренне - действительно от сердца: я не верю в методы, которые сейчас используют в "Локомотиве". <...> То, что Томас делает в "Локомотиве", он уже сделал в "Спартаке". Финал будет такой же. Тогда ведь тоже ушел не только я. Всех, кого можно было отпустить, он в "Спартаке" отпустил", - сказал Зе Луиш.
Отметим, что 13 января "Локомотив" объявил о расторжении контракта с Зе Луишем. 30-летний нападающий пополнил состав московской команды в октябре 2020 года. Он провел за "Локо" 15 матчей и забил один гол.
Напомним, что Цорн, работая в "Спартаке", занимал пост генерального директора клуба. Он был уволен летом 2020 года.
Источник: Чемпионат
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Экс-форвард "Локомотива" Зе Луиш прокомментировал работу спортивного директора "железнодорожников" Томаса Цорна.
Фото: "Локомотив"